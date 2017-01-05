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Суботич может покинуть «Боруссию» Д и перейти в «Мидлсбро»

5 января 2017, четверг. 06:57. Футбол
Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич думает о смене клубной прописки, передаёт Bild.

Согласно информации источника, в услугах сербского футболиста заинтересован не один европейский клуб. Повышенный интерес к Суботичу, в частности, проявляет «Мидлсбро». Кроме того, «Гамбург» также заинтересован в услугах этого игрока.

По итогам 16 туров чемпионата Германии Суботич не сыграл ни одной игры. У футболиста была травма ребра, и тренироваться он начал в ноябре 2016 года.

Контракт Суботича с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Мидлсбро Невен Суботич Возможные трансферы
Новости. Футбол
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