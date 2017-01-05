Анчелотти намерен приобрести для «Баварии» Верратти

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти заинтересован в услугах полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Sky Sport Italia.
Согласно информации источника, итальянский специалист хотел бы видеть своего соотечественника в рядах немецкого гранда по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что интерес к этому футболисту проявляет и туринский «Ювентус».
По итогам 19 туров чемпионата Германии Верратти принял участие в 14 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Стал автором 2 голов и 1 голевой передачи.
Действующий контракт Верратти с парижским клубом в силе до лета 2021 года.