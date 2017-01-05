Капелло: думаю, Гвардиола вернётся в «Барселону» в качестве президента клуба

Бывший главный тренер «Милана», туринского «Ювентуса» и мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о будущем наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Итальянский специалист считает, что Гвардиола вернётся в «Барселону», но уже не в качестве тренера.
«Гвардиола наверняка принял какое-то решение. Думаю, он вернётся в «Барселону» в качестве президента клуба. Когда ты идентифицируешь себя с таким стилем игры, который исповедует Гвардиола, то соперники начинают понимать, что можно ей противопоставить. Возможно, из-за этого он и задумался о будущем», — приводит слова Капелло Sky Sports.
Ранее Гвардиола сказал, что «Манчестер Сити» может стать последним клубом в его тренерской карьере. 45-летний испанский специалист, в частности, отметил, что будет работать у руля английской команды в ближайшие три года, но может и продлить контракт. Тем не менее он подчеркнул, что окончание его тренерской карьеры уже не за горами.