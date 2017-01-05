Экс-игрок «Барселоны» считает, что Луиса Энрике способен сменить Сакристан

Бывший полузащитник «Барселоны» Луис Суарес поделился мнением о том, кого можно было бы назначить на пост наставника команды, если её нынешний главный тренер Луис Энрике решит покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона. Суарес назвал рулевого «Реала Сосьедад» Эусебио Сакристана.
«Не думаю, что Луис Энрике найдёт что-то лучшее, чем «Барселона». Да, в финансовом плане он может найти лучший клуб, однако в «Барселоне» он имеет возможность выиграть всё. Что же касается возможного преемника Луиса Энрике, то я уже говорил, что Сакристан достоин этого. Он хорошо знает «Барселону» и осуществляет отличную работу в «Реале Сосьедад», — цитирует Суареса Marca.
Срок контракта Луиса Энрике с «Барселоной» истекает летом 2017 года, и он ещё не определился со своим будущим. Сакристан с 1988 по 1995 год защищал цвета сине-гранатовых.