Агент: после отличного первого круга Форсберга им заинтересовались ведущие клубы

В услугах нападающего «РБ Лейпциг» Эмиля-Петера Форсберга заинтересован не один ведущий европейский клуб. Об этом сообщил агент шведского футболиста Хасан Джетинкая.
«Я не хочу говорить о конкретных клубах. Однако после отличного первого круга Форсберга им заинтересовались ведущие клубы. «РБ Лейпциг» становится сильным клубом, который скоро будет играть в Лиге чемпионов. Несмотря на это, я не могу обещать, что Форсберг не покинет «РБ Лейпциг» в зимнее трансферное окно», — приводит слова агента Sport Bild.
По итогам 16 туров Бундеслиги Форсберг сыграл в 15 матчах, отметившись 5 голами и 8 результативными передачами.