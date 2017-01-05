Анчелотти хочет избежать ошибок во втором круге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти отметил, что значение сбора в Катаре перед стартом второго круга чемпионата Германии переоценить невозможно. Итальянский специалист подчеркнул, что команда должна поработать над некоторыми аспектами игры.
«Этот период очень важен. Поэтому мы будем работать в поте лица, в том числе и над тактикой. И если в первом круге ещё можно делать ошибки, то во втором позволить себе это уже нельзя. Мы способны усовершенствовать свою игру», — приводит слова Анчелотти Sport Bild.
По итогам 16 туров чемпионата Германии «Бавария» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-м месте «РБ Лейпциг» на 3 очка.