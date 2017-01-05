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Бывший наставник «Олимпиакоса» может возглавить «Халл Сити»

5 января 2017, четверг. 09:09. Футбол
Бывший главный тренер «Олимпиакоса» Марку Силва может возглавить «Халл» в ближайшие сутки, сообщает Sky Sports. Ранее клуб, занимающий последнюю, 20-ю, строчку в чемпионате Англии, объявил об увольнении Майка Филана с поста главного тренера.

С февраля 2015 года Филан работал в команде ассистентом, а в июле 2016-го стал исполняющим обязанности наставника «Халла».

Марку Силва в 2011 году завершил игровую карьеру, после чего работал с «Эшторилом», «Спортингом» и «Олимпиакосом». С двумя последними клубами специалист выигрывал Кубок Португалии и чемпионат Греции.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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ФК Олимпиакос Халл Сити Марку Силва
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