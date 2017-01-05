Агент: Бакка останется в «Милане»

Нападающий Карлос Бакка не покинет «Милан» нынешней зимой. В услугах 30-летнего футболиста были заинтересованы многие клубы, включая китайский «Бэйцзин», который предложил россонери € 30 млн, а самому игроку оклад в € 10 млн в год, но переход не состоится. Агент колумбийца Серхио Барила отметил, что уход из команды для него абсолютно нецелесообразен.
«В настоящее время нет никаких причин, по которым Бакка должен уйти из «Милана». Карлос и его семья довольны жизнью в Италии, а клуб доволен его выступлением. Кроме того, он выиграл первый титул с россонери, так почему он должен паковать чемоданы в январе? Он хочет остаться», — цитирует агента Calciomercato.com
В нынешнем сезоне итальянской Серии А Карлос Бакка принял участие в 14 матчах, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.