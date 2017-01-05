Ван Боммель: высказал ван Галу всё и вышел из комнаты со слезами на глазах

Бывший полузащитник и капитан мюнхенской «Баварии» Марк ван Боммель рассказал о свои взаимоотношениях с экс-наставником команды Луи ван Галом. Ван Боммель отметил, что ему неоднократно приходилось спорить со своим соотечественником.
«Я всегда защищал своих партнёров по команде. И когда ван Гал безосновательно кого-то критиковал, я выражал своё мнение. В 2010 году у нас состоялся очень напряжённый разговор. Я тогда высказал ему всё, что мне не нравилось, и вышел из комнаты со слезами на глазах. Я знал, что моё время в «Баварии» закончилось. Ван Гал может многое вынести, но спорить с ним не стоит», — цитирует ван Боммеля Fox Sports.
Ван Боммель защищал цвета «Баварии» с 2006 по 2011 год. Ван Гал работал в клубе с 2009 по 2011 год.