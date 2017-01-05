«Ницца» готова побороться за Луиса Густаво и предлагает € 20 млн

Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво в январе, скорее всего, сменит клубную прописку. В услугах 29-летнего футболиста заинтересованы «Интер» и «Ювентус», однако конкуренцию итальянским клубам может составить «Ницца».
Sky Sport Italia сообщает, что французы готовы заплатить за бразильца порядка € 20 млн. На руку «Ницце» может сыграть тот факт, что в команде выступает бывший партнёр Густаво по «Вольфсбургу» Данте.
Контракт Луиса Густаво с «волками» действует до лета 2018 года. Оценивается хавбек в € 17 млн.