Анчелотти уверен, что Гвардиола преуспеет в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал критику, которая в последнее время звучит в адрес экс-наставника мюнхенцев Хосепа Гвардиолы, возглавившего перед стартом сезона «Манчестер Сити». По итогам 20 туров АПЛ «Манчестер Сити» с 42 очками находится на 4-м месте в турнирной таблице.
«Нелегко для тренера быть на должном уровне сразу после того, как он возглавил команду в новом чемпионате. Но я убеждён, что Гвардиола в «Манчестер Сити» проделает такую же отличную работу, которую осуществлял в «Баварии». Нужно время, чтобы игроки начали воплощать новые идеи в жизнь», — цитирует Анчелотти интернет-издание Sport1.