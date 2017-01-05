Конте: перестройка в «Челси» началась 5 месяцев назад, нам нужно многое улучшить

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после поражения от «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) в матче 20-го тура АПЛ, заявил, что команде по-прежнему есть над чем работать и многое нужно улучшить.
«Перестройка команды началась лишь пять месяцев назад, и нам ещё необходимо многое улучшить. Мы каждый день работаем над выбранной схемой в поисках нужных решений при действиях с мячом или без него, стараясь добиться нужного баланса. Сейчас моя задача состоит в том, чтобы вернуть команду на победные рельсы. Мы работаем вместе всего пять месяцев, однако уже сейчас возглавляем турнирную таблицу с тем же составом, что был в распоряжении клуба в прошлом сезоне. Мы можем быть довольны собой», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».