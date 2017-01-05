Варан: работая с Зиданом, я чувствую себя лучше

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан не скрывал эмоций после первого матча 1/8 финала Кубка Испании с «Севильей». Играя на своём поле, «сливочные» добились победы со счётом 3:0, а сам французский футболист отметился голом.
«Зидан обнял меня, поскольку мы радовались голу и нашим эмоциям. Благодарен Зидану за свой прогресс. Он помогает мне совершенствовать мои игровые качества, и я многому учусь у него. Работая с Зиданом, я чувствую себя лучше», — приводит слова Варана AS.
Ответная встреча между «Реалом» и «Севильей» состоится 12 января.