Правительство РФ утвердило стратегию транспортного обеспечения КК-2017 и ЧМ-2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В документе определены цель и задачи, потребители транспортных услуг, требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований.
Также определены основные положения единой централизованной системы управления пассажирскими перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта и транспортной инфраструктуры, задействованной в обеспечении чемпионата мира и Кубка конфедераций.
«Стратегией определены требования к транспортному обслуживанию в период проведения спортивных соревнований, основные положения единой централизованной системы управления пассажирскими перевозками и информационной поддержки потребителей услуг транспорта и транспортной инфраструктуры, задействованной в обеспечении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года», — говорится в распоряжении на сайте правительства.
Также было опубликовано постановление правительства об утверждении формы входного билета на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018.