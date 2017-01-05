Касемиро: невозможно утверждать, что «Реал» уже вышел в четвертьфинал

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро не думает, что команда уже решила вопрос выхода в четвертьфинал Кубка Испании. Бразильский футболист сказал это после первого матча 1/8 финала турнира с «Севильей». Играя на своём поле, подопечные Зинедина Зидана добились победы со счётом 3:0.
«Невозможно утверждать, что «Реал» уже вышел в четвертьфинал. Самая трудная задача нас ещё ждёт в ответной встрече. «Севилья» на своём поле оказывает большое давление на соперников. Так что нам ещё многое надо сделать», — приводит слова Касемиро AS.
Ответная встреча между «Реалом» и «Севильей» состоится 12 января.