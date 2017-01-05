Бауса: я бы хотел, чтобы Тевес продолжал играть за сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса рассчитывает на нападающего Карлоса Тевеса, который покинул «Бока Хуниорс» и перешёл в китайский «Шанхай Шэньхуа». В прессе писали, что переезд в Китай может повлиять на дальнейший вызов Тевеса в национальную команду.
«Мне бы хотелось, чтобы Тевес продолжал играть за сборную. Я буду следить за ним, он всегда у меня на виду. Тевес способен на что угодно.
Я не исключаю, что в сборной могут появиться новые имена. В любой момент я мог бы вызвать Икарди», — сказал Бауса в эфире Radio Continental.
На счету Мауро Икарди пока лишь один матч за сборную Аргентины, который состоялся 16 октября 2013 года. В матче отборочной кампании ЧМ-2014 с Уругваем (2:3) Икарди провёл на поле 7 минут.