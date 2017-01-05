Мичел: хотел бы возглавить сборную Испании, но у неё достойный тренер

Бывший главный тренер «Марселя» и «Олимпиакоса» Мигель Мичел, не имеющий в данный момент команды, отметил, что очень хотел бы возобновить работу. Одновременно он адресовал слова похвалы наставнику национальной команды Испании Хулену Лопетеги.
«Федерация футбола Испании сделала соответствующий выбор, поскольку испанские специалисты в целом готовы к таким задачам. Кроме того, в национальной команде есть группа очень интересных футболистов. У руля какой сборной работал бы я? Хотел бы возглавить сборную Испании, но у неё достойный тренер», — приводит слова Мичела испанское интернет-издание Sport.