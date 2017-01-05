«Интер» готов заплатить за Рикардо Родригеса € 22 млн

Руководство «Интера» в настоящее время прорабатывает варианты перехода защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, летом итальянцы будут готовы заплатить за 24-летнего футболиста сборной Швейцарии € 22 млн — именно такая сумма отступных прописана в контракте.
Ранее в СМИ сообщалось, что Родригес близок к переходу в «ПСЖ», который готов заплатить за него и Юлиана Дракслера € 50 млн.
В текущем сезоне Родригес провёл 15 матчей, забил два мяча и сделал два голевых паса.