Румменигге признал, что «Бавария» проводит сборы в Катаре и из суеверия

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему клуб постоянно проводит сбор в Катаре перед стартом второго круга чемпионата Германии. Бывший нападающий сборной ФРГ признал, что суеверие в этом вопросе играет не последнюю роль.
«Мы уже давно готовимся к матчам национального первенства в Катаре. И важно принять во внимание, что мы с тех пор выиграли много титулов. В футболе и суеверие играет определённую роль. Кроме того, в этой стране мы находим лучшие условия для тренировок», — приводит слова Румменигге Bild.
По итогам 16 туров чемпионата Германии «Бавария» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на 2-м месте «РБ Лейпциг» на 3 очка.