Экс-глава департамента судейства белорусской федерации футбола осуждён на 5 лет

Экс-глава департамента судейства белорусской федерации футбола Андрей Жуков осуждён на пять лет. Приговор был вынесен в суде Центрального района Минска.
Как сообщает ТАСС, суд приговорил Жукова к пяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Жукову было предъявлено обвинение в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий.
В результате следственных мероприятий было установлено, что, находясь в должности директора департамента судейства и инспектирования БФФ, Жуков с октября 2014 по июнь 2016 года за вознаграждение решал вопросы о назначении судей на матчи первой и высшей лиги футбольного чемпионата страны. Следствием были установлены факты неоднократного получения взяток, размер которых составлял каждый раз от $ 100 до $ 200.
Белорусская федерация футбола объявила экс-главу департамента судейства персоной нон-грата, и он больше не сможет заниматься футбольной деятельностью.