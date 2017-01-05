Луис Энрике: логично, что Вальверде связывают с «Барселоной»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал слухи о том, что в случае его ухода из каталонского клуба команду может возглавить нынешний наставник «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде. Многие полагают, что этот специалист мог бы с успехом поработать у руля сине-гранатовых.
«Вальверде – специалист, против которого я играл наиболее часто как тренер. Это один из самых квалифицированных специалистов в испанском футболе. Мне нравятся его идеи и характер. Достаточно лишь обратить внимание на команды, которые он тренировал. Это специалист высокого уровня, и логично, что Вальверде связывают с «Барселоной», — цитирует Луиса Энрике испанское интернет-издание Sport.
Действующий контракт Луиса Энрике с «Барселоной» в силе до лета 2017 года, и он ещё не решил, продлит ли контракт с испанским грандом.