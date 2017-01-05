Анчелотти не согласен с Маттеусом насчёт перспектив Мюллера в «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти выразил несогласие со словами бывшего футболиста мюнхенцев Лотара Маттеуса. Последний, в частности, считает, что нападающему Томасу Мюллеру будет очень сложно найти своё место в основном составе команды во втором круге. Футболист сборной Германии по итогам 16 туров Бундеслиги принял участие в 13 матчах и отметился лишь одним голом. В основном составе выходил на поле в 10 играх.
«Я всегда говорил, что Мюллер – очень интеллектуальный футболист. Он всегда находит своё место на поле. И делает это на позиции, на которой выступает. Он сыграл много матчей в первом круге и сделает то же самое во втором», — цитирует Анчелотти tz.