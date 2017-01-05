Бывший вратарь «Кубани» и «Крыльев Советов» вошёл в тренерский штаб «Жетысу»

Бывший вратарь «Кубани», «Крыльев Советов» и ещё ряда российских команд Сергей Чекмезов на правах наставника голкиперов вошёл в тренерский штаб «Жетысу», сообщает Sports.kz.
Чекмезов также защищал цвета алма-атинского СКИФа, карагандинского «Шахтёра», «Кайрата», московского «Торпедо», сочинской «Жемчужины» и некоторых других российских клубов. Начал тренерскую деятельность в качестве наставника вратарей начал в 2004 году в «Таразе» и с тех пор работал в данной должности также в «Алма-Ате», «Востоке», «Кайрате», «Атырау», «Жетысу» и «Актобе».