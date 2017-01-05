Минцлафф: «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» на световые годы

Председатель правления «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф считает, что его команде пока не под силу бороться на равных с мюнхенской «Баварией». Новичок Бундеслиги в нынешнем сезоне многих удивил своей игрой и результатами.
«Бавария» опережает «РБ Лейпциг» на световые годы. Однако это относится не только к спортивному элементу, но и ко всем клубным структурам. «Бавария» — клуб, у которого мы многому можем научиться. Должен сказать, что борьба на равных с «Баварией» и дортмундской «Боруссией» в долгосрочной перспективе не является для нас навязчивой идеей», — приводит слова Минцлаффа Kicker.
По итогам 16 туров чемпионата Германии «Бавария» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая идущий на втором месте «РБ Лейпциг» на 3 очка.