Хёнесс заставит иностранных игроков «Баварии» учить немецкий или платить штрафы

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс настроен твёрдо бороться с предпосылками появления группировок в команде. Важным средством борьбы с таким явлением Хёнесс считает немецкий язык.
«В раздевалке «Баварии» вновь должна звучать немецкая речь. Язык – средство сплочённости. В противном случае начинают создаваться группировки. Если же иностранцы не будут учить немецкий, они будут платить штрафы. Если бы иностранные футболисты два часа в день занимались немецким, то это было бы идеальным вариантом», — приводит слова Хёнесса Bild.