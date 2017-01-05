Акинфеев признался, что получал двойки на уроках физкультуры

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев рассказал, что пропускал в школе уроки физической культуры, за что получал от учителей неудовлетворительные оценки.
«Я получал двойки, потому что не ходил на физкультуру. Все юноши-футболисты каждую субботу или воскресенье — не помню уже — участвовали в турах чемпионата Москвы. А в школе у нас в пятницу были два урока физкультуры. Я всегда пропускал их — берёг себя, потому что боялся получить травму. Не дай бог не попасть на чемпионат — это была бы трагедия! Мне нравились биология и география — очень познавательные предметы», — цитирует Акинфеева «ОК!».