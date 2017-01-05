«Ювентус» интересуется Толиссо, «Лион» требует за игрока € 40 млн

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Лиона» Корентино Толиссо. Как сообщает Tuttosport, руководство французского клуба может отпустить футболиста, но не менее чем за € 40 млн.
При этом отмечается, что президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс не намерен продавать Толиссо уже в зимнее трансферное окно. Сам 22-летний футболист заинтересован в переходе в туринский клуб, но многое будет зависеть от договорённости между командами.
В текущем сезоне форвард провёл в чемпионате Франции 17 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.