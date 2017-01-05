Лебедев: может, пора задуматься о сокращении Премьер-Лиги?

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил задуматься о сокращении числа команд в Российской футбольной Премьер-Лиге. Такое предложение Лебедев высказал на фоне финансовых проблем у «Анжи» и «Томи». В текущем сезоне в РФПЛ выступают 16 команд.
«Анжи» и «Томь» распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может, пора задуматься о сокращении Премьер-Лиги?!" — написал Лебедев в «Твиттере».
Махачкалинский и томский клубы имеют финансовые проблемы, из-за которых они вынуждены расставаться с большинством ведущих футболистов.