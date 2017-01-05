Хавбек молодёжной сборной Франции Лангле перейдёт в «Севилью»

Защитник Клеман Лангле, права на которого принадлежат «Нанси», находится в шаге от перехода в «Севилью». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Игрок молодёжной сборной Франции уже прибыл в расположение испанской команды для прохождения медицинского обследования. Если никаких проблем со здоровьем у Клемана выявлено не будет, футболист подпишет контракт, рассчитанный на 4,5 года. Финансовые детали не разглашаются.
В нынешнем сезоне Клеман Лангле принял участие в 18 матчах французской Лиги 1 и заработал 4 жёлтые карточки. На счету защитника 10 матчей за молодёжную сборную Франции.