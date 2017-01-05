Де Хеа надеется, что награду лучшему игроку сезона в «МЮ» получит не он

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа выразил надежду, что награду лучшему футболисту команды по итогам нынешнего сезона получит полевой игрок. Голкипер ранее уже трижды признавался лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона.
«Я бы хотел, чтобы эту награду выиграл нападающий или кто-то другой. Это будет означать, что команда играет хорошо и забивает мячи. Для меня идеальный матч — это когда мы выигрываем со счётом 3:0 или 4:0, а я не касаюсь мяча.
В этом году наша оборона не позволяет противникам создавать у наших ворот много моментов, мы постоянно сконцентрированы. В этом сезоне я больше устаю ментально, чем физически», — цитирует Де Хеа United Review.