Руководство «Ливерпуля» выделит Клоппу £ 40 млн на покупку футболистов в январе

Руководство «Ливерпуля» выделит £ 40 млн на покупку футболистов в январское трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild. Сообщается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет усилить линию атаки.
В сферу интересов 49-летнего специалиста выходит нападающий «Байера» Юлиан Брандт. Ранее интерес мерсисайдцев приписывали к полузащитнику лондонского «Арсенала» Алексу Окслейду-Чемберлену.
На трансферном рынке Юлиан Брандт оценивается в £ 13,6 млн, а Окслейд-Чемберлен в £ 17 млн.