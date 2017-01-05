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Уэлбек может сыграть за «Арсенал» впервые с мая прошлого года

5 января 2017, четверг. 17:03. Футбол
Нападающий Дэнни Уэлбек близок к возвращению на поле. Футболист последний раз играл в мае прошлого года, когда в матче против «Манчестер Сити» (2:2) получил травму колена. С тех пор Уэлбек восстанавливался, а недавно приступил к работе в общей группе. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не исключил, что нападающий появится на поле в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Престон Норт Энд».

«Физически Уэлбек находится на достаточно хорошем уровне, но, конечно, в идеале ему бы провести два-три матча за молодёжную команду. Но ситуация не всегда идеальна, иногда приходится торопиться. Он хочет играть, но также прислушивается к тому, что ему советуют делать. Спустя такой длительный промежуток времени никто не хочет повторения истории», — цитирует Венгера TheFA.

Матч «Престон Норт Энд» — «Арсенал» состоится 7 января. Начало – в 20:30 мск.
Источник: TheFA Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Арсен Венгер Дэнни Уэлбек
Новости. Футбол
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