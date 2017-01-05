Врач ЦСКА: мы наблюдаем за процессом восстановления Оланаре

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал, что клуб продолжает следить за состоянием нападающего Аарона Оланаре, который выступал за «армейцев» на правах аренды в сезоне-2015/16. Нигерийский футболист получил серьёзную травму в финале Кубка России с «Зенитом» (1:4) 2 мая. Красно-синие не стали выкупать 22-летнего форварда у китайского «Гуанчжоу Фули» по окончании соглашения об аренде.
«Это правда, что мы наблюдаем за процессом восстановления Аарона Оланаре. Реабилитация от травмы у игрока идёт нормальными темпами. А вот значит ли это, что ЦСКА планирует его вернуть, лучше спросить в клубе. Скорее всего, будем решать данный вопрос после отпуска сразу же», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.