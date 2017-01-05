Сдача стадиона в Сочи к ЧМ-2018 запланирована к концу января

Сдача стадиона в Сочи, который примет матчи чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должна состояться до конца января, первый тестовый матч пройдёт 28 марта, заявил министр спорта России Павел Колобков. На центральном стадионе «Фишт», который сейчас находится в собственности администрации Краснодарского края, заканчивается реконструкция футбольного стадиона более чем на 40 тыс. мест, рассказал Колобков на совещании по использованию спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи.
«В 2017 году на стадионе пройдут четыре матча Кубка конфедераций — три игры группового раунда и один полуфинал. В 2018 году — матч уровня до 1/4 финала чемпионата мира. Срок сдачи планируется до конца января 2017 года. А уже первое тестовое соревнование намечено на 28 марта, завершаются переговоры с одной из зарубежных команд», — цитирует Колобкова «Интерфакс».