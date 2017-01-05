Бабаев: с продажи Страндберга ЦСКА выручит в несколько раз больше, чем заплатил

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что с продажи нападающего Карлоса Страндберга бельгийскому «Брюгге» клуб выручит средств в несколько раз больше, чем заплатил за него в 2015 году.
«Сколько выручит ЦСКА на продаже Страндберга в «Брюгге»? Это конфиденциальная информация, но сумма достаточно серьёзная. В несколько раз превышает ту, которую в своё время мы заплатили за шведа. Больше € 5 млн? Нет. Мы исходили из перспектив футболиста. Рассчитывали, что Карлос заиграет и станет полноценным игроком основного состава. К сожалению, не всё получилось. Но уверен, что нападающий может выступать на высоком уровне. Ему необходима смена обстановки – переход в другой клуб. Надеюсь, в «Брюгге» у него получится. Желаем ему удачи. В ЦСКА ему не всё удалось реализовать.
Что касается возможного ухода Траоре, то пока об этом говорить преждевременно. Работа ведётся. Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витиньо. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск нападающего.
Рассматривается ли кандидатура Боли в связи с распродажей игроков в «Анжи»? В расширенном списке был и этот футболист.
Мы находимся в процессе переговоров по продлению контракта с Георги Миланов. Уверен, что нам удастся договориться и договор будет продлён», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».