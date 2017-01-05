Бабаев: сокращение дисквалификации Ерёменко на полгода – реалистичный сценарий

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что дело полузащитника команды Романа Ерёменко будет рассмотрено не раньше февраля.
Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Позже 29-летний футболист обжаловал это решение.
«По ситуации с Романом Ерёменко мы делаем всё, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться всё будет не раньше февраля. Есть ли шанс, что Роман сыграет за ЦСКА уже весной? Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой, – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».