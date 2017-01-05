Оби Микел близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Теда»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел, судя по всему, продолжит карьеру в Китае. По информации интернет-издания Goal, 29-летний нигерийский футболист близок к переходу в «Тяньцзинь Теда», который предложил ему £ 140 тыс. (около € 164 тыс.) в неделю. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено в начале следующей недели.
Контракт Оби Микела с «Челси» истекает через шесть месяцев, и лондонский клуб готов отпустить полузащитника бесплатно.
Изначально Оби Микел не хотел переезжать в Китай, но после переговоров с руководством «Тяньцзинь Теда» изменил своё решение.
Ранее сообщалось, что хавбек, выступающий за «Челси» 11 лет, перейдёт в испанскую «Валенсию».