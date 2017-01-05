«Реал» может повысить зарплату Зидану в два раза

Президент «Реала» Флорентино Перес намерен удвоить зарплату главного тренера команды Зинедина Зидана, сообщает El Сonfidencial.
По информации источника, 44-летний французский специалист будет зарабатывать € 8,5 млн в год по новому контракту, вместо € 4,25 млн в год, которые он получает сейчас. Срок действия соглашения Зидана с «Реалом», который сейчас действует до лета 2018 года, будет продлён на один или два года.
Зидан возглавил «Реал» в начале 2016 года и привёл команду к победе в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.