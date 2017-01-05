Гвардиола: никогда не стану президентом «Барселоны», для этого уже есть Пике

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова итальянского специалиста Фабио Капелло, который считает, что Гвардиола вернётся в «Барселону» в качестве президента каталонского клуба.
«Мне повезло, что меня тренировал Фабио Капелло, и я хочу сказать ему, что никогда не стану президентом «Барселоны». Для этого уже есть Херард Пике», – цитирует Гвардиолу Goal.
В прошлом году Гвардиола уже говорил о том, что голосовал бы за Пике, если бы защитник сине-гранатовых участвовал в выборах президента «Барселоны».