Капитан «Саутгемптона» Фонте подал запрос на трансфер

Капитан «Саутгемптона» Жозе Фонте подал запрос на трансфер, сообщил спортивный директор «святых» Лес Рид. Фонте отверг возможность подписать новый контракт с клубом на улучшенных условиях и хочет уйти.
«Жозе хочет покинуть клуб и официально попросил о трансфере», — приводит слова спортивного директора «Саутгемптона» The Guardian со ссылкой на BBC Radio Solent.
Действующий контракт 33-летнего футболиста, который в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы, рассчитан до лета 2018 года.
Ранее сообщалось об интересе к португальскому защитнику со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона».
В нынешнем сезоне Фонте сыграл в 17 матчах английской Премьер-лиги и не принял участия ни в одной игре группового этапа Лиги Европы.
В «Саутгемптон» Фонте перешёл из «Кристал Пэлас» в январе 2010 года. С тех пор он провёл 288 матчей за клуб.