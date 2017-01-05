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В Интернете болельщики в шутку призывают помочь семье Витселя пожертвованиями

5 января 2017, четверг. 19:49. Футбол
Болельщики с насмешкой отреагировали на слова полузащитника Акселя Витселя о мотивах его перехода из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее в СМИ сообщалось, что бельгиец может заработать в Китае примерно € 50 млн за три года.

«Мне поступило предложение, от которого я не мог отказаться с точки зрения будущего моей семьи», — сказал Витсель, комментируя мотивы своего решения перейти в клуб из чемпионата Китая.

После этих слов в «Фейсбуке» появилась страница, на которой пользователи в шутку призывают помочь семье Витселя пожертвованиями. Их задача – собрать деньги для Акселя и его беременной жены. На страницу уже подписались почти 8 тыс. человек.

Витсель присоединился к сине-бело-голубым в сентябре 2012 года и провёл за пять сезонов в Петербурге 180 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Витсель стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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