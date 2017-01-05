Аспиликуэта: «Челси» нужно вернуться более сильным после поражения в дерби

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) в 20-м туре английской Премьер-лиги.
«Мы надеялись победить в этой встрече, но возвращаемся домой, не сумев набрать ни одного очка, поэтому, естественно, мы расстроены. Нам нужно усвоить этот урок и вернуться ещё более сильными.
Тяжело анализировать что-то после матча, лучше сделать это позднее с главным тренером и тренерским штабом и улучшить те игровые аспекты, в которых мы были недостаточно хороши. Когда проигрываешь, можешь многое улучшить в своей игре, да и даже во время победной серии, состоящей из 13 матчей, мы анализировали нашу игру и старались что-то улучшить», — цитирует Аспиликуэту официальный сайт «Челси».