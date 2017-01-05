Ю. Газзаев: Зуйкову пожелал удачи в «Зените»

23-летний защитник «Волгаря» Сергей Зуйков в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает интернет-издание Sportbox. Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен просмотреть футболиста в ходе двух сборов. По данным источника, Зуйков может начать весеннюю часть сезона в «Зените-2», выступающем в ФНЛ.
«Сергею я пожелал удачи в «Зените». Не в курсе всех нюансов, переговоры вёл не я, и пока Зуйков не уволен из клуба — сейчас праздники. Но документы, насколько мне известно, готовятся. Учитывая потерю Зуйкова, мы ждём на контракт нового крайнего защитника», — сообщил главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев.