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Ю. Газзаев: Зуйкову пожелал удачи в «Зените»

5 января 2017, четверг. 21:24. Футбол
23-летний защитник «Волгаря» Сергей Зуйков в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает интернет-издание Sportbox. Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен просмотреть футболиста в ходе двух сборов. По данным источника, Зуйков может начать весеннюю часть сезона в «Зените-2», выступающем в ФНЛ.

«Сергею я пожелал удачи в «Зените». Не в курсе всех нюансов, переговоры вёл не я, и пока Зуйков не уволен из клуба — сейчас праздники. Но документы, насколько мне известно, готовятся. Учитывая потерю Зуйкова, мы ждём на контракт нового крайнего защитника», — сообщил главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев.
Источник: Sportbox Сообщить об ошибке
Теги
Волгарь Зенит-2 ФК Зенит Юрий Газзаев Возможные трансферы
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