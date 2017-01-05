Григорян: не спрашивал про зарплату. Хочу такого настроя и от игроков «Анжи»

Бывший наставник «СКА-Хабаровск» Александр Григорян прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Анжи». Григорян возглавил махачкалинскую команду после ухода Павла Врбы, о которой было объявлено через несколько дней после смены владельца клуба.
«Понимаю, что если бы было всё как по маслу, моя кандидатура бы и не всплыла. Пришёл бы так называемый очередной тренер с именем. Поэтому наоборот трудности клуба помогли мне стать главным тренером. И я благодарен Осману Кадиеву (новому владельцу „Анжи“. — Прим. „Чемпионата“) за шанс, который он мне предоставил. Он меня знает по работе в том числе с «Нижним Новгородом» в 2010-м. Тогда тоже были серьёзные проблемы с финансированием, но нам удалось затянуть пояса и построить коллектив единомышленников, добиться серьёзных результатов. Тогда ещё не было стыковых матчей между клубами РФПЛ и ФНЛ. Будь они тогда, ту команду невозможно было бы остановить.
Получится ли у меня сделать так, что «Анжи» тоже будет не остановить? Конечно. Для этого есть все предпосылки. Личность хозяина клуба. Люди, которые будут руководить командой, которые доверяют друг другу. Главный критерий команды – дух победителей, возможность реализовать себя в игре и биться за команду. У всех мотивация – спортивная. Материальная? Нужно быть лицемером, говоря, что это никого не интересует. Но, поверьте, материальная составляющая в нашей команде на 21-м месте.
Нам предстоит серьёзная селекция. При этом исходим не только из игровых возможностей футболистов. Отдаём себе отчёт, что должны собрать футболистов, которые нацелены на достижение результата, которые хотят реализовать себя и отдельно, и – самое важное – в команде. И ещё важный момент. Я, например, при подписании контракта не задавал вопрос, сколько у меня зарплата. Мне бы хотелось, чтобы такой настрой был у игроков. Вы скажете, что это утопия? А я вам отвечу, что в нынешних условиях, когда в стране команды испытывают сумасшедший экономический кризис, это реальность, а не утопия. И я уже создавал команды по такому принципу», — поведал Григорян в интервью «Советскому спорту».