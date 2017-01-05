Вальбуэна: сделаю всё, чтобы вернуться в сборную Франции

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна признался, что мечтает вернуться в сборную Франции. Бывший футболист московского «Динамо» не играл за свою национальную команду с октября 2015 года.
«Я не заслуживаю того, чтобы всё так закончилось. Не хочу сказать, что отсутствие в сборной несправедливо, я могу понять решение тренера, но просто так не сдамся. Я не боюсь, если так и не вернусь в сборную, так как это жизнь. У меня за плечами уже есть два чемпионата мира и один чемпионат Европы. Однако эта история закончилась слишком внезапно. Я сделаю всё, чтобы вернуться», — цитирует Вальбуэна L'Equipe.