Диего Коста: между мной и Педро ничего не случилось, он мой брат

Нападающий «Челси» Диего Коста рассказал о своём споре с одноклубником Педро Родригесом во время матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». При счёте 0:0 футболисты начали спорить по поводу одного из игровых эпизодов.
«Ничего не случилось. У нас отличное взаимопонимание друг с другом. Когда у вас с партнёром по команде доверительные отношения, такие вещи – это нормально.
Это был просто игровой момент, и всё. Я сказал ему: «Ты должен был идти туда, почему ты не сделал это?». Он сказал, что пошёл, а я сказал, что он этого не сделал. Вот и всё.
Педро – мой брат, мы любим друг друга», — цитирует Диего Косты The Daily Mail со ссылкой на IBTimes UK.