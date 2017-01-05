Венгер: Озил и Санчес сказали мне, что хотят остаться в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что полузащитник Месут Озил и форвард Алексис Санчес намерены остаться в лондонском клубе. Контракты обоих футболистов истекают летом 2018 года.
«Озил и Санчес сказали мне, что хотят остаться в команде. Алексис — преданный игрок, уверен, что мы достигнем с ним соглашения», — приводит слова Венгера Metro.
Ранее сообщалось, что в трансфере Санчеса заинтересованы «Манчестер Сити», «Интер» и «Хэбей Чайна Форчун». Озил входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Реала».