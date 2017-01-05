«Севилья» арендует у «Интера» Йоветича до конца сезона

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич в ближайшее время перейдёт в «Севилью», информирует Corriere dello Sport.
«Интер» хотел продать Йоветича в китайский «Цзянсу Сунин», но черногорец предпочёл продолжить карьеру в Европе. Сообщается, что 27-летний футболист перейдёт в «Севилью» на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
Ранее информацию о возможном переходе Йоветича в «Севилью» подтвердил президент испанского клуба Хосе Кастро. В конце декабря сообщалось, что московский «Спартак» готов заплатить за Стевана € 15 млн и платить ему € 3,5 млн в год.