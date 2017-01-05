«Дженоа» арендовала нападающего сборной Чили Пинилью

Нападающий «Аталанты» Маурисио Пинилья продолжит карьеру в «Дженоа». Генуэзский клуб арендовал 32-летнего футболиста с обязательством последующего выкупа, сообщает официальный сайт «грифонов». «Дженоа» представит Пинилью завтра, 6 декабря.
В нынешнем сезоне форвард сборной Чили принял участие только в четырёх матчах чемпионата Италии и забил один гол, реализовав пенальти. В сезоне-2014/15 Пинилья выступал за «Дженоа» и отметился 3 забитыми мячами в 12 матчах. В середине того сезона он перебрался в «Аталанту».