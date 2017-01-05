Рамос набрал больше всех голосов болельщиков при определении команды года УЕФА

Капитан «Реала» Серхио Рамос набрал наибольшее количество голосов болельщиков при определении команды года УЕФА. Испанский футболист получил голоса 488 908 поклонников, опередив ставшего вторым в опросе партнёра по команде Криштиану Роналду (450 220), сообщает официальный сайт УЕФА.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил 418 449 голосов. Наименьшее количество голосов из попавших в сборную досталось форварду «Атлетико» Антуану Гризманну (203 926).
Команда года УЕФА: Буффон («Ювентус», 324 336 голосов), Боатенг («Бавария», 238 173), Рамос («Реал», 488 908), Бонуччи («Ювентус», 261 030), Пике («Барселона», 253 437), Иньеста («Барселона», 332 914), Модрич («Реал», 381 234), Кроос («Реал», 267 443), Роналду («Реал», 450 220), Месси («Барселона», 418 449), Гризманн («Атлетико», 203 926).